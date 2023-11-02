Шакур Стивенсон – о бое Фьюри и Нганну: «Тайсон в тот вечер не был собой, а парням из ММА нужно успокоиться»

Шакур Стивенсон прокомментировал результат боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Говорю же: если кто-то из бойцов ММА считает, что может бросить вызов лучшим боксерам, то погнали.

Если есть кто-то из ММА, кто хочет выйти на ринг против меня, то я бы был бы рад побить такого парня, чтобы показать реальный уровень.

Думаю, в вечер боя с не был собой, а парням из ММА нужно успокоиться и заниматься своим делом», – сказал боксер-легковес .

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