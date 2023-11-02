Шакур Стивенсон – о бое Фьюри и Нганну: «Тайсон в тот вечер не был собой, а парням из ММА нужно успокоиться»

Теги MMA Тайсон Фьюри бокс Шакур Стивенсон Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон прокомментировал результат боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Говорю же: если кто-то из бойцов ММА считает, что может бросить вызов лучшим боксерам, то погнали.

Если есть кто-то из ММА, кто хочет выйти на ринг против меня, то я бы был бы рад побить такого парня, чтобы показать реальный уровень.

Думаю, Фьюри в вечер боя с Нганну не был собой, а парням из ММА нужно успокоиться и заниматься своим делом», – сказал боксер-легковес Шакур Стивенсон.

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3 комментария

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defenderrr
Ответ eyshon
Пожалуйста, смотрите что пишите. Просто глаза режет, будто бы в школе не учились.
Что не так?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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