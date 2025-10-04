  • Спортс
  • Вадим Немков: «Считаю, что Усман победил Хьюза в доминирующей манере. Абсолютно уверенно забрал бой»
2

Вадим Немков отреагировал на результат боя Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза.

«Бой очень понравился – конкурентный, зрелищный. Накал чувствовался с самых первых секунд поединка. Так и знал, что Усман будет в этом бою лучше. В первом поединке была недооценка. Сейчас он вышел и выиграл в доминирующей манере. Я считаю, что Нурмагомедов абсолютно уверенно забрал бой.

В плане урона Усман больше попадал по сопернику, пусть и поработал вторым номером местами. Были также переводы в борьбу. Хьюз в четвертом раунде вообще просто стоял. Принимал на себя удары. Возможно, отдыхал перед пятым раундом. Иногда у него были какие‑то взрывы, но не все они были результативные», – сказал бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков.

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Ариэль Хельвани: «Судья, поставивший 50-45 в пользу Усмана, никогда больше не должен судить»

Спорная победа Усмана за титул: трижды засадил сопернику в пах, а один из судей отдал ему все раунды

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
PFL
