Стивенсон готов подраться с О’Мэлли: «Передайте ему, что я выбью все дерьмо из него»
Шакур Стивенсон заявил, что изобьет Шона О’Мэлли.
«Передайте ему, что мы можем подраться. Я готов вступить с ним в поединок. Тут все не так просто. Если он хочет испытать себя, то я выбью из него все дерьмо», – сказал боксер-легковес Шакур Стивенсон.
О’Мэлли заявил, что UFC не разрешил ему драться с боксерами: «Никто не знает Хейни и Дэвиса»
Шакур Стивенсон – о бое Фьюри и Нганну: «Тайсон в тот вечер не был собой, а парням из ММА нужно успокоиться»
Комментарии