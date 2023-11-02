Стивенсон готов подраться с О’Мэлли: «Передайте ему, что я выбью все дерьмо из него»

Теги легкий вес бокс Шакур Стивенсон Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон заявил, что изобьет Шона О’Мэлли.

«Передайте ему, что мы можем подраться. Я готов вступить с ним в поединок. Тут все не так просто. Если он хочет испытать себя, то я выбью из него все дерьмо», – сказал боксер-легковес Шакур Стивенсон.

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