Конор хочет провести четвертый бой с Порье: «Мы еще не закончили»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор хочет провести еще один поединок с Дастином Порье.

Напомним, что бойцы встречались трижды. В первом бою Макгрегор выиграл у Порье нокаутом, но в двух других досрочно победил американец.

«Бой с Дастином? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили», – написал экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях.

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8 комментариев

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Александр Виноградов
Что с ним Порье еще должен сделать,чтоб закончить?)))
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byche di
Порье хочет с Гейджи трилогию, а Конор с Порье хочет четырелогию получается ?
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Proper Chels
Ответ Александр Виноградов
Что с ним Порье еще должен сделать,чтоб закончить?)))
А че он с ним сделал? Нокаутировал раз? Так Конор его тоже нокаутировал.
3 бой травма.
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Behruz Nurmuhamedov
Для начала бы закончил с Диасом, но увы, не увидим мы этого боя
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Timurbai
Ответ byche di
Порье хочет с Гейджи трилогию, а Конор с Порье хочет четырелогию получается ?
Тетралогия это называется :)
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