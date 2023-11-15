Конор хочет провести четвертый бой с Порье: «Мы еще не закончили»

Конор Макгрегор хочет провести еще один поединок с Дастином Порье.

Напомним, что бойцы встречались трижды. В первом бою Макгрегор выиграл у Порье нокаутом, но в двух других досрочно победил американец.

«Бой с ? Давайте будем честны. Этот поединок просто необходим. Мы еще не закончили», – написал экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях.

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