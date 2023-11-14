Тренер – о дате возвращения Конора: «Надеялись на апрель, но теперь планируем летом»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана заявил, что возвращение Конора Макгрегора снова откладывается.

«Мы надеялись на апрель, такой была наша надежда. Об этом мы говорили. А теперь, похоже, планы переместились на лето.

Не знаю, почему так. Это буквально то, о чем мы говорили с ним на днях», – сказал тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана.

Последний бой Конора состоялся летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом (перелом ноги).

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1 комментарий

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leon01
всем бомжам навалял....теперь очередь выстроится ему навалять
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