Тренер – о дате возвращения Конора: «Надеялись на апрель, но теперь планируем летом»

Джон Кавана заявил, что возвращение Конора Макгрегора снова откладывается.

«Мы надеялись на апрель, такой была наша надежда. Об этом мы говорили. А теперь, похоже, планы переместились на лето.

Не знаю, почему так. Это буквально то, о чем мы говорили с ним на днях», – сказал тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана.

Последний бой Конора состоялся летом 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом (перелом ноги).

Конор наехал на команду Хабиба за использование допинга. Откуда столько уверенности?