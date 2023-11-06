Менеджер Бивола: «Бой с Бетербиевым может состояться в период с мая по июль. Все зависит от его поединка со Смитом»

Теги Артур Бетербиев Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Бивола рассказал, когда может состояться поединок с Бетербиевым.

«Если все сложится, то организации договорятся о поединке Бивола и Бетербиева. Насколько я знаю, это может случиться в следующем году после Рамадана. Если Артур победит Каллума Смита в январе, то будут очень серьезные переговоры о том, чтобы этот бой прошел в мае, июне или июле.

Нам нужно определиться, где пройдет бой – в Саудовской Аравии или ОАЭ. Этот поединок может стать одним из крупнейших в боксе», – заявил Вадим Корнилов.

Хирн – о возвращении Бивола: «Дмитрий подерется 14 января, а затем хочет сразиться с Бетербиевым»

Артур Бетербиев: «Бивол уже три года говорит, что хочет со мной боксировать. Они ждут, когда я с палочкой буду ходить?»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Бивол ровно год без боёв.. Он вообще когда драться собирается.. Ему не о бтре думать надо а с кем бы подраться самому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий