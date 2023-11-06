Менеджер Бивола: «Бой с Бетербиевым может состояться в период с мая по июль. Все зависит от его поединка со Смитом»

Менеджер Бивола рассказал, когда может состояться поединок с Бетербиевым.

«Если все сложится, то организации договорятся о поединке Бивола и Бетербиева. Насколько я знаю, это может случиться в следующем году после Рамадана. Если Артур победит Каллума Смита в январе, то будут очень серьезные переговоры о том, чтобы этот бой прошел в мае, июне или июле.

Нам нужно определиться, где пройдет бой – в Саудовской Аравии или ОАЭ. Этот поединок может стать одним из крупнейших в боксе», – заявил Вадим Корнилов.

Хирн – о возвращении Бивола: «Дмитрий подерется 14 января, а затем хочет сразиться с Бетербиевым»

Артур Бетербиев: «Бивол уже три года говорит, что хочет со мной боксировать. Они ждут, когда я с палочкой буду ходить?»