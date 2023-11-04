Хирн – о возвращении Бивола: «Дмитрий подерется 14 января, а затем хочет сразиться с Бетербиевым»
Эдди Хирн назвал дату возвращения Дмитрия Бивола в ринг.
«Бивол рассчитывает вернуться 14 января в Лас-Вегасе, а затем мы хотим сделать бой против Артура Бетербиева. Было несколько предложений об этом поединке», – сказал промоутер Эдди Хирн.
Последний раз Дмитрий Бивол дрался в осенью 2022 года, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
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Если кто-то один с компромиссами и допущениями по здоровью, лишь бы шоу состоялось, то лучше этому бою так и остаться на бумаге.