Хирн – о возвращении Бивола: «Дмитрий подерется 14 января, а затем хочет сразиться с Бетербиевым»

Эдди Хирн назвал дату возвращения Дмитрия Бивола в ринг.

«Бивол рассчитывает вернуться 14 января в Лас-Вегасе, а затем мы хотим сделать бой против . Было несколько предложений об этом поединке», – сказал промоутер .

Последний раз дрался в осенью 2022 года, когда победил единогласным решением судей.

Артур Бетербиев: «Бивол уже три года говорит, что хочет со мной боксировать. Они ждут, когда я с палочкой буду ходить?»

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