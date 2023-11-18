Минеев – о допинге в бою со Штырковым: «Кто из нас сдаст чистый тест? Я»

Владимир Минеев заявил, что не принимал допинг перед боем с Иваном Штырковым.

– Как вы думаете, кто из вас сейчас сдаст чистый допинг-тест: Вы или Иван Штырков?

– Я.

– А Иван?

– А мне все равно. Предполагать я не хочу, для меня это не имеет никакого значения, – сказал чемпион AMC Fight Nights в среднем весе , который 18 ноября в Сочи подерется с по правилам бокса.

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