«Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Сочи: Минеев – Штырков и другие бои

Теги Владимир Минеев Иван Штырков Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

18 ноября в Сочи состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого пройдет поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

Другие бои турнира:

  • Ислам Муртазаев – Сенак Азими;
  • Евгений Ганин – Дамьян Саванович;
  • Никита Шостак – Александр Малафеев.

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