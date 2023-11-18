«Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Сочи: Минеев – Штырков и другие бои

18 ноября в Сочи состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого пройдет поединок по правилам кикбоксинга между и .

Другие бои турнира:

Ислам Муртазаев – Сенак Азими;

Евгений Ганин – Дамьян Саванович;

Никита Шостак – Александр Малафеев.

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