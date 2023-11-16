Тренер Минеева – о Штыркове: «Не слабый, но однотипный боец без техники»

Теги Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Тренер Владимира Минеева высказался об Иване Штыркове.

«Штырков – однотипный боец. Да, он не слабый, но и не орел. У Ивана есть опыт. Техники, конечно, у него нет, кидает размашистые удары.

Конечно, любое его попадание будет иметь последствия. Мы видим, как он бьет. У него не та скорость, чтобы перебивать Минеева. Да и ногами Иван практически не умеет работать», – сказал тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев.

Поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым состоится 18 ноября в Сочи.

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