Двалишвили – о поединке Прохазка – Перейра: «Дерьмовая ранняя остановка! Дайте нам биться!»

Мераб Двалишвили возмущен решением арбитра остановить бой Прохазка – Перейра.

«Дерьмовая ранняя остановка!!! Марк Годдард делает это снова!!! Мы бойцы, дайте нам биться!!!» – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде.

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