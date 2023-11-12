Двалишвили – о поединке Прохазка – Перейра: «Дерьмовая ранняя остановка! Дайте нам биться!»

Теги UFC MMA Мераб Двалишвили Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили возмущен решением арбитра остановить бой Прохазка – Перейра.

«Дерьмовая ранняя остановка!!! Марк Годдард делает это снова!!! Мы бойцы, дайте нам биться!!!» – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде.

Перейра забрал пояс еще и в полутяжах UFC – хотя все спорят из-за ранней остановки

Прохазка – об остановке боя с Перейрой: «Верное решение. Я был не в себе»

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3 комментария

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shafigullin.manufacture
Прохазка сам сказал, что решение верное и что он был уже не в себе. А этому лишь бы рот открыть, боец ***
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Bayern Munich
Ещё один🤦🏻🤦🏻. Прохазка сам сказал что остановили справедливо, но ледокол никак не может угомониться, походу флэшбэки словил)
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Висита Эльмурзаев
Ответ shafigullin.manufacture
Прохазка сам сказал, что решение верное и что он был уже не в себе. А этому лишь бы рот открыть, боец ***
так все говорят непосредственно после боя, вот увидишь, через несколько дней он будет писать в твиттере, что остановка была преждевременной))
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