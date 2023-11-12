Двалишвили – о поединке Прохазка – Перейра: «Дерьмовая ранняя остановка! Дайте нам биться!»
Мераб Двалишвили возмущен решением арбитра остановить бой Прохазка – Перейра.
«Дерьмовая ранняя остановка!!! Марк Годдард делает это снова!!! Мы бойцы, дайте нам биться!!!» – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде.
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