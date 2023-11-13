Прохазка – о бое с Перейрой: «Судья прав. Еще 2-3 секунды, и все могло закончиться по-другому»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка заявил, что судья правильно остановил бой с Алексом Перейрой.

«Марк Годдард [судья поединка с Перейрой] был прав, может быть, еще 2-3 секунды, и все могло закончиться по-другому. Но что произошло, то произошло. Я принимаю это», – заявил боец UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса.

Четыре нокдауна за полтора раунда и пять нокаутов в пяти боях. UFC 295, что ты творишь?

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3 комментария

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EAstman
Воин чего уж, но так опрометчиво бросаться на Перейру...
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SGambler
Правильный подход у самурая, спокойный, философский можно сказать. Если ты уже никак не можешь повлиять на результат, то и смысла че то спорить, переживать, подгорать нету. Надо просто принять и идти дальше, это и в обычной жизни отличный подход. Прохазка все больше нравится, он реально как тот чел, который шел к реке, в своем познании настолько преисполнился, что он как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет прожил на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, и ему этот мир абсолютно понятен, и он здесь ищет только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным.
+8
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+7
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Михаил Fishing
Ответ SGambler
Правильный подход у самурая, спокойный, философский можно сказать. Если ты уже никак не можешь повлиять на результат, то и смысла че то спорить, переживать, подгорать нету. Надо просто принять и идти дальше, это и в обычной жизни отличный подход. Прохазка все больше нравится, он реально как тот чел, который шел к реке, в своем познании настолько преисполнился, что он как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет прожил на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, и ему этот мир абсолютно понятен, и он здесь ищет только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным.
ну ты завернул по философски))
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