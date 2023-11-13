Прохазка – о бое с Перейрой: «Судья прав. Еще 2-3 секунды, и все могло закончиться по-другому»

Иржи Прохазка заявил, что судья правильно остановил бой с Алексом Перейрой.

«Марк Годдард [судья поединка с Перейрой] был прав, может быть, еще 2-3 секунды, и все могло закончиться по-другому. Но что произошло, то произошло. Я принимаю это», – заявил боец UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса.

Четыре нокдауна за полтора раунда и пять нокаутов в пяти боях. UFC 295, что ты творишь?

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