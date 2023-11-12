Махачев – о поединке Прохазки и Перейры: «Анкалаев на другом уровне»
Махачев сравнил Перейру и Прохазку с Анкалаевым.
«Навыки Анкалаева – это другой уровень», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев во время боя Иржи Прохазки и Алекса Перейры на UFC 295.
Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса, в котором выступает Анкалаев.
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