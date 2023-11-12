Махачев – о поединке Прохазки и Перейры: «Анкалаев на другом уровне»

Махачев сравнил Перейру и Прохазку с Анкалаевым.

«Навыки Анкалаева – это другой уровень», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев во время боя Иржи Прохазки и Алекса Перейры на UFC 295.

Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса, в котором выступает Анкалаев.

Прохазка – об остановке боя с Перейрой: «Верное решение. Я был не в себе»

Перейра – после победы над Прохазкой: «Адесанья, иди к папочке»