Махачев – о поединке Прохазки и Перейры: «Анкалаев на другом уровне»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Ислам Махачев Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Махачев сравнил Перейру и Прохазку с Анкалаевым.

«Навыки Анкалаева – это другой уровень», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев во время боя Иржи Прохазки и Алекса Перейры на UFC 295.

Напомним, что Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса, в котором выступает Анкалаев.

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14 комментариев

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Mr Heisenberg
Только вот проблема в том, что Магомед неинтересный боец для организации, уже больше года его динамят, сначала ничья, потом эта остановка. Не поплыл бы ментально, как Петруха)
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Fizkultprivet
Ответ Sobachkin
На каком? Не медийный совсем...и не активный. Какой плюс для бизнеса?
Имеется в виду, что у него есть борьба и поэтому как спортсмен он сильнее. Это все позиционируется как спорт вообще-то, а не просто какое-то шоу с говорунами.
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Андрей Макаров
Анкалаев сейчас далек от титульника почти так же как Тони Бабайка, да и о каких в целом навыках речь непонятно, слишком много вопросов по Маге
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Sobachkin
Ответ Mr Heisenberg
Только вот проблема в том, что Магомед неинтересный боец для организации, уже больше года его динамят, сначала ничья, потом эта остановка. Не поплыл бы ментально, как Петруха)
А чего там Петя Ян? Все?
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Андрей Макаров
Ответ Fizkultprivet
Если не улетит в партер быстрее.
Перейру не тяжело перевести, но он очень хорошо в партере защищается, просто вяжет и ничего не дает сделать, тем более Анкалаев не отличается каким то сильным уровнем борьбы, он просто залеживать может и все
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Мадина Уйгурова
Перейра ему ноги сломает
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artem klishin
Павловича так же превозносили, и чем это закончилось?
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Мистер Биспинг
Понятно, Али. Спасибо, держи в курсе.
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Дмитрий Коломейцев
Ответ Isa Babaev
Какие вопросы ? Или лишь бы набросить потому что кавказец ? Он уничтожал как щенка Уокера пока не этот удар запрещенный, а уровень у Маги действительно на ином уровне
Как щенка, целую минуту? Ух как.
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Sobachkin
Ответ Fizkultprivet
Имеется в виду, что у него есть борьба и поэтому как спортсмен он сильнее. Это все позиционируется как спорт вообще-то, а не просто какое-то шоу с говорунами.
Кем? Это бизнес
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Isa Babaev
Ответ Sobachkin
А чего там Петя Ян? Все?
Они верят что Петя еще станет чемпионом )
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Fizkultprivet
Ответ Мадина Уйгурова
Перейра ему ноги сломает
Если не улетит в партер быстрее.
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