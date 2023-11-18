Шаблий – о допинге Нурмагомедова: «Каждый может ошибиться, на него много людей напало»

Александр Шаблий высказался о положительном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова.

«Что касается моего мнения – ошибки может совершить каждый. На парня много людей напало.

Несмотря на то, что он мой потенциальный соперник, я понимаю, что он не в лучшем положении, его старшие братья не очень довольны этой ситуацией. И он, как младший в семье, наверное, себя не очень ощущает.

Надо дождаться, когда будет либо вскрыта проба «Б», либо нам скажут, как всё было. В любом случае, каждый имеет право на ошибку», – сказал финалист Гран-при Bellator в легком весе .

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