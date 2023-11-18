Шаблий – о допинге Нурмагомедова: «Каждый может ошибиться, на него много людей напало»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий высказался о положительном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова.

«Что касается моего мнения – ошибки может совершить каждый. На парня много людей напало.

Несмотря на то, что он мой потенциальный соперник, я понимаю, что он не в лучшем положении, его старшие братья не очень довольны этой ситуацией. И он, как младший в семье, наверное, себя не очень ощущает.

Надо дождаться, когда будет либо вскрыта проба «Б», либо нам скажут, как всё было. В любом случае, каждый имеет право на ошибку», – сказал финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий.

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5 комментариев

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AshAsh
сейчас все расплачутся в сочувствиях долларовому миллионеру
+3
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Джони Му
Особенно когда сбиваешь шлагбаум и полицейского в аэропорту. Каждый может так ошибиться
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Vasiliy S
Каждый имеет право на ошибку
Ровно как каждый имеет обязанность нести за нее ответственность
+1
0
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