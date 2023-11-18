Шаблий – о следующем сопернике в Гран-при Bellator: «Слышал, что Усмана Нурмагомедова не будет в финале»
Александр Шаблий заявил, что Усмана Нурмагомедова исключат из Гран-при Bellator.
«Думаю, выводить против меня Примуса для них нецелесообразно, потому что я его нокаутировал. Они, скорее всего, захотят вывести Макки.
Будет вскрыта проба «Б» Усмана Нурмагомедова? То, что я слышал, – его не будет в Гран-при», – сказал финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий.
Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса в полуфинале Гран-при Bellator, но из-за положительной допинг-пробы результат боя аннулировали.
Шаблий сообщил, что Bellator уйдет под контроль PFL: «Это достоверная информация»
Шаблий разгромил по очкам Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе
1 комментарий