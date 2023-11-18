Шаблий – о следующем сопернике в Гран-при Bellator: «Слышал, что Усмана Нурмагомедова не будет в финале»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Эй Джей Макки Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий заявил, что Усмана Нурмагомедова исключат из Гран-при Bellator.

«Думаю, выводить против меня Примуса для них нецелесообразно, потому что я его нокаутировал. Они, скорее всего, захотят вывести Макки.

Будет вскрыта проба «Б» Усмана Нурмагомедова? То, что я слышал, – его не будет в Гран-при», – сказал финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий.

Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса в полуфинале Гран-при Bellator, но из-за положительной допинг-пробы результат боя аннулировали.

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1 комментарий

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Азрет-Али Айбазов
Похоже парень не нарадуется ситуации с Усманом.
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