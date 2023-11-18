Шаблий не хочет ждать окончания дисквалификации Нурмагомедова: «Подраться через год – так себе идея»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий не хочет ждать год до встречи с Усманом Нурмагомедовым.

«Давайте размышлять логически. Если проведут матч-реванш. Это полгода. Где-то май. Потом Усман отдыхает.

Думаю, что он победит Примуса. Следующая дата – сентябрь. Нелогично. Напрямую так вопрос не ставится.

Организация с нами не согласовывает. Как скажут, так и будем выполнять. Подраться в сентябре, через год, – так себе идея», – сказал финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий.

Шаблий должен был встретиться с Усманом Нурмагомедовым в финале Гран-при легкого веса, но из-за положительного допинг-теста у действующего чемпиона результат его полуфинального поединка с Брентом Примусом аннулировали. Нурмагомедов отстранен на шесть месяцев, на данный момент он не лишен титула.

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