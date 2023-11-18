Шаблий сообщил, что Bellator уйдет под контроль PFL: «Это достоверная информация»
Александр Шаблий сообщил, что PFL поглотит Bellator.
«После турнира Bellator 301 организация перейдет под управление PFL. Это достоверная информация. И уже PFL примет решение.
Они не знают, кто будет моим следующим оппонентом. Если бы было готовое решение, они бы сделали фейс-ту-фейс – или Примуса привезли бы, или с Эй Джеем Макки», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.
Шаблий разгромил по очкам Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе
А тем более он говорил хочет в тяжёлый вес перейти, там вообще неизвестно что сможет показать с условным Льюисом или Блейдос. Не говоря уже о топах выше.