Шаблий сообщил, что Bellator уйдет под контроль PFL: «Это достоверная информация»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator PFL / WSOF Патрики Фрейре Брент Примус Александр Шаблий Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий сообщил, что PFL поглотит Bellator.

«После турнира Bellator 301 организация перейдет под управление PFL. Это достоверная информация. И уже PFL примет решение.

Они не знают, кто будет моим следующим оппонентом. Если бы было готовое решение, они бы сделали фейс-ту-фейс – или Примуса привезли бы, или с Эй Джеем Макки», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Шаблий разгромил по очкам Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator в легком весе

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2 комментария

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Valera Ya
Немков в Юфс получается тогда )? Интересно
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Lynx.DP
Ответ Valera Ya
Немков в Юфс получается тогда )? Интересно
Немков в ЮФС будет где-то около топ 5-10, не выше, если не уйдёт из Фёдор тим. Ему давно пора менять методику тренировок и брать пример с запада. Видна стагнация у всех бойцов их команды, из за старых методик.
А тем более он говорил хочет в тяжёлый вес перейти, там вообще неизвестно что сможет показать с условным Льюисом или Блейдос. Не говоря уже о топах выше.
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