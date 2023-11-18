Шаблий – о судьбе титула после допинга Нурмагомедова: «Пояс должен остаться в Гран-при, так написано в контракте»

Александр Шаблий хочет получить пояс Bellator в легком весе.

«Нет разницы, кто будет соперником. Цель одна – пояс. Считаю, что было бы логично, если бы пояс разыгрывали в моем бою с Фрейре.

В той части сетки так случилось, что Усман выбыл по этим обстоятельствам. Пояс должен остаться в Гран-при, так прописано в контракте.

Усман совершил ошибку, намеренно или непреднамеренно – мы не знаем. Скоро мы увидим его в чемпионской гонке, но правила есть правила.

Хочу, чтобы пояс остался в Гран-при и он не был временным», – сказал финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий.

Шаблий – о следующем сопернике в Гран-при Bellator: «Слышал, что Усмана Нурмагомедова не будет в финале»