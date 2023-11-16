Bellator решит судьбу титула Нурмагомедова после вскрытия пробы «Б»
Bellator может лишить Усмана Нурмагомедова титула после положительной допинг-пробы.
Как сообщает MMA Fighting, президент Bellator Скотт Кокер еще не принял окончательного решения.
Судьба титула в легком весе станет ясна после вскрытия допинг-пробы «Б». Пока Нурмагомедов остается чемпионом Bellator.
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