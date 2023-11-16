Bellator решит судьбу титула Нурмагомедова после вскрытия пробы «Б»

Теги допинг MMA Скотт Кокер легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Bellator может лишить Усмана Нурмагомедова титула после положительной допинг-пробы.

Как сообщает MMA Fighting, президент Bellator Скотт Кокер еще не принял окончательного решения.

Судьба титула в легком весе станет ясна после вскрытия допинг-пробы «Б». Пока Нурмагомедов остается чемпионом Bellator.

Фрейре призвал Bellator лишить Нурмагомедова пояса: «Он не сдал допинг-тест, Усман должен отказаться от титула»

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