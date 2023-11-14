Том Аспиналл: «У Павловича куча нокаутов. Хотел проверить себя, чего я стою, когда все идет через жопу»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что хотел испытать себя в бою с Сергеем Павловичем.

«Я полностью отдавал отчет в том, с кем столкнусь. У этого парня Сергея Павловича куча нокаутов, он шесть боев подряд вырубал соперников в первых раундах.

Никто не хочет драться с ним, особенно на двухнедельном уведомлении. Но именно этим наш спорт и привлекает: я хочу узнать, что я за человек.

Каков Том, когда все идет наперекосяк? В ходе подготовки многое шло через жопу, много преград на моем пути.

Но в интервью до боя я говорил, что не выиграю этот поединок, если буду смотреть его по телевизору», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл, нокаутировавший Сергея Павловича на UFC 295.

Аспиналл принял бой с Павловичем, не имея американской визы: «Было дико. Пришлось звонить по миллиону номеров и ездить на другой конец Англии»

Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»

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4 комментария

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Максим Дружинин
Ответ Bartez1986
Том - адекватный мужик. Понимает, что мог бы так же получить в бороду и не встать. Но многотысячные эксперты юфс со Спортса уже отметились своим мнением, где Павловичу только пивнушки охранять. При встрече с ним бежали бы, правда, быстрее Болта, но им виднее
Ну тут надо отметить, что если бы Том проиграл, то не сильно потерял бы. Позднее уведомление,выскочил на замену , спас кард. Реванш точно получил бы достаточно скоро.А вот Павловичу теперь еще пару лет придется ждать титульник ,если продолжит нокауты штамповать
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Bartez1986
Том - адекватный мужик. Понимает, что мог бы так же получить в бороду и не встать. Но многотысячные эксперты юфс со Спортса уже отметились своим мнением, где Павловичу только пивнушки охранять. При встрече с ним бежали бы, правда, быстрее Болта, но им виднее
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armageddon123456
Ответ Максим Дружинин
Ну тут надо отметить, что если бы Том проиграл, то не сильно потерял бы. Позднее уведомление,выскочил на замену , спас кард. Реванш точно получил бы достаточно скоро.А вот Павловичу теперь еще пару лет придется ждать титульник ,если продолжит нокауты штамповать
Не пару лет, а пара-тройка побед. Он остался в топ-5. Джонс и Миочич хоть как свалят, Миочич вполне возможно скоро. Так что пара нокаутов и Павлович снова в претендентах. Единственное - в другой раз, когда потрясет Тома (или кого другого) - надо идти и добивать, как он это делал всегда, а не пытаться играть в шахматы, может выйти боком
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