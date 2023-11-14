Том Аспиналл: «У Павловича куча нокаутов. Хотел проверить себя, чего я стою, когда все идет через жопу»

Том Аспиналл заявил, что хотел испытать себя в бою с Сергеем Павловичем.

«Я полностью отдавал отчет в том, с кем столкнусь. У этого парня Сергея Павловича куча нокаутов, он шесть боев подряд вырубал соперников в первых раундах.

Никто не хочет драться с ним, особенно на двухнедельном уведомлении. Но именно этим наш спорт и привлекает: я хочу узнать, что я за человек.

Каков Том, когда все идет наперекосяк? В ходе подготовки многое шло через жопу, много преград на моем пути.

Но в интервью до боя я говорил, что не выиграю этот поединок, если буду смотреть его по телевизору», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл, нокаутировавший на UFC 295.

Аспиналл принял бой с Павловичем, не имея американской визы: «Было дико. Пришлось звонить по миллиону номеров и ездить на другой конец Англии»

Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»