Гаджиев – о поединке Аспиналла и Павловича: «Еще одно поражение, и о Сергее будут говорить, что он не вывозит главные бои»

Камил Гаджиев прокомментировал поражение Сергея Павловича на UFC 295.

«Говорить о проблемах с психологией у человека, который в жизни два раза проиграл – сложно, но такой тренд, к сожалению, наметился.

Важный бой был с , и Павлович не смог на него собраться. Важный бой с , и он не смог на него собраться.

Еще одно поражение, и про будут говорить как о человеке, который не вывозит главные бои.

Обычно я так говорю про Сашу Волкова. Когда дело доходит до очень важного для боя, он его проигрывает. Не хочется этого», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»

Тренер Павловича: «Моя вина, что блок был не наработан. У панчеров есть проблема – они начинают верить в один удар»