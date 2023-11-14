Гаджиев – о поединке Аспиналла и Павловича: «Еще одно поражение, и о Сергее будут говорить, что он не вывозит главные бои»

Теги UFC MMA Алистар Оверим тяжелый вес (MMA) Александр Волков AMC Fight Nights Камил Гаджиев Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал поражение Сергея Павловича на UFC 295.

«Говорить о проблемах с психологией у человека, который в жизни два раза проиграл – сложно, но такой тренд, к сожалению, наметился.

Важный бой был с Алистаром Оверимом, и Павлович не смог на него собраться. Важный бой с Аспиналлом, и он не смог на него собраться.

Еще одно поражение, и про Сергея будут говорить как о человеке, который не вывозит главные бои.

Обычно я так говорю про Сашу Волкова. Когда дело доходит до очень важного для Сани боя, он его проигрывает. Не хочется этого», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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