Сехудо – об эмоциях Аспиналла после завоевания титула: «Это всего лишь временный пояс, Том. Прибереги слезы»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо раскритиковал Тома Аспиналла за поведение после завоевания титула.

«Обратил внимание на то, как Аспиналл праздновал завоевание временного чемпионского пояса. Том, это всего лишь временный пояс! Прибереги слезы до тех пор, пока не станешь настоящим чемпионом.

Бойцы слишком эмоционально отмечают завоевание подобных титулов. Да, это трофей, но он ненастоящий – нам нужно изменить дизайн. Например, сделать пояс серебряным или бронзовым», – сказал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

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