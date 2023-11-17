Сехудо – об эмоциях Аспиналла после завоевания титула: «Это всего лишь временный пояс, Том. Прибереги слезы»

Генри Сехудо раскритиковал Тома Аспиналла за поведение после завоевания титула.

«Обратил внимание на то, как праздновал завоевание временного чемпионского пояса. Том, это всего лишь временный пояс! Прибереги слезы до тех пор, пока не станешь настоящим чемпионом.

Бойцы слишком эмоционально отмечают завоевание подобных титулов. Да, это трофей, но он ненастоящий – нам нужно изменить дизайн. Например, сделать пояс серебряным или бронзовым», – сказал бывший двойной чемпион UFC .

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