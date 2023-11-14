Павлович опустился на 3-е место в рейтинге тяжеловесов UFC после проигрыша Аспиналлу

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович потерял второе место в рейтинге тяжелого веса UFC.

В обновленном рейтинге тяжелого дивизиона UFC первые две строчки занимают чемпион Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл.

Проигравший нокаутом Аспиналлу Сергей Павлович опустился со второй на третью строчку. Следующий претендент на титул Стипе Миочич – на четвертом месте.

Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

Сергей Павлович: «Спасибо всем за поддержку! Мы поработаем над ошибками и вернемся сильнее»

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5 комментариев

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Johnny Walker
З-я строчка норм. Значит следующий бой с Ганом или унылом бразилейро. По сути на второй строчке: Джонс - чемпион, на первой - Том.
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Максим Дружинин
У павловича все шансы снова за пояс подраться, сейчас опять пару быстрых нокаутов и снова в деле, в тяжах сейчас достаточно свободно, Джонс с Миочичем уйдут, а в Гана не сильно вериться, бледненько он с Нгану выглядел, Сергей точно не проще нигерийца будет
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Костя Кот
Ответ Мадина Уйгурова
Что-то мне кажется, что в 2024 нас ждет претендентский бой Павлович - Волков
нет
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Дмитрий Кичигин
Ответ Johnny Walker
З-я строчка норм. Значит следующий бой с Ганом или унылом бразилейро. По сути на второй строчке: Джонс - чемпион, на первой - Том.
на второй - Сирил
0
0
0
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