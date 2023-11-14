Павлович опустился на 3-е место в рейтинге тяжеловесов UFC после проигрыша Аспиналлу

Сергей Павлович потерял второе место в рейтинге тяжелого веса UFC.

В обновленном рейтинге тяжелого дивизиона первые две строчки занимают чемпион и временный чемпион .

Проигравший нокаутом Аспиналлу Сергей Павлович опустился со второй на третью строчку. Следующий претендент на титул – на четвертом месте.

Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

Сергей Павлович: «Спасибо всем за поддержку! Мы поработаем над ошибками и вернемся сильнее»