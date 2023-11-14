Павлович опустился на 3-е место в рейтинге тяжеловесов UFC после проигрыша Аспиналлу
Сергей Павлович потерял второе место в рейтинге тяжелого веса UFC.
В обновленном рейтинге тяжелого дивизиона UFC первые две строчки занимают чемпион Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл.
Проигравший нокаутом Аспиналлу Сергей Павлович опустился со второй на третью строчку. Следующий претендент на титул Стипе Миочич – на четвертом месте.
Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»
Сергей Павлович: «Спасибо всем за поддержку! Мы поработаем над ошибками и вернемся сильнее»
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