Штырков – о конфликте со Шлеменко: «Александр ни о чем не говорит лично»

Иван Штырков рассказал о конфликте с Александром Шлеменко.

«Поговорю ли со Шлеменко на турнире в Екатеринбурге? Нет. Как и всегда, Александр ни о чем не разговаривает лично.

Если у него есть какие-то вопросы, он мне их не задает, недовольства он не высказывает. По поводу нашей перепалки и моего мнения о тренировочном процессе в школе «Шторм» – я останусь при своем мнении. Извиняться мне не за что.

Не знаю, о чем мне говорить с , обычно у нас разговоров не происходило. Пожму ли руку? Я всегда подхожу здороваться.

Александр старше меня, я к нему с уважением относился, отношусь. Всегда подойду и поздороваюсь первым. У меня нет какой-то гордости в этом плане», – сказал боец ММА Иван Штырков.

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