Штырков – о конфликте со Шлеменко: «Александр ни о чем не говорит лично»

Теги MMA Александр Шлеменко Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков рассказал о конфликте с Александром Шлеменко.

«Поговорю ли со Шлеменко на турнире в Екатеринбурге? Нет. Как и всегда, Александр ни о чем не разговаривает лично.

Если у него есть какие-то вопросы, он мне их не задает, недовольства он не высказывает. По поводу нашей перепалки и моего мнения о тренировочном процессе в школе «Шторм» – я останусь при своем мнении. Извиняться мне не за что.

Не знаю, о чем мне говорить с Александром, обычно у нас разговоров не происходило. Пожму ли руку? Я всегда подхожу здороваться.

Александр старше меня, я к нему с уважением относился, отношусь. Всегда подойду и поздороваюсь первым. У меня нет какой-то гордости в этом плане», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Официально: реванш Илича и Шлеменко состоится 15 декабря

Шлеменко – о реванше с Иличем: «Я очень долго ждал этот бой»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Я их путаю постоянно. Как отличать друг от друга?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Drob003
Ответ Мадина Уйгурова
Я их путаю постоянно. Как отличать друг от друга?
Шлеменко это тот, у которого фляга уже давно свистит, тип, который помешан на теме алкоголя, абортов и здорового образа жизни, а Штырков это тот, который адекватный 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий