Штырков – о беспорядках в аэропорту Махачкалы: «Это страшно. Организаторы должны за это ответить»

Иван Штырков прокомментировал последствия беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Это страшно. Мы видим, что прилетел самолет, люди ждут, их не выпускают. Ужас. Ненормально. В этом же самолете сидели жители Махачкалы. Женщины с детьми. Уже получается неразбериха с тем, кто свой, а кто чужой.

Непонятно, что двигало людьми. За все должен кто-то понести ответственность. Тот, кто организует. Представляете, как собрать 500 человек? Ты десять человек не соберешь. Мы с друзьями не можем собраться вчетвером-впятером.

Нужно провести агитацию, чтобы собрать 500 человек. Я сам не знаю. Чтобы собрать людей на субботник, вывешивают объявление в подъезде. Кто-то же это делает», – сказал боец ММА Иван Штырков.

29 октября группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы и устроила погромы, предварительный ущерб оценивается в 285 миллионов рублей.

Хабиб призвал помиловать участников беспорядков в аэропорту Дагестана. Но не все бойцы согласны