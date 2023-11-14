Штырков – о беспорядках в аэропорту Махачкалы: «Это страшно. Организаторы должны за это ответить»

Теги происшествия MMA Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков прокомментировал последствия беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Это страшно. Мы видим, что прилетел самолет, люди ждут, их не выпускают. Ужас. Ненормально. В этом же самолете сидели жители Махачкалы. Женщины с детьми. Уже получается неразбериха с тем, кто свой, а кто чужой.

Непонятно, что двигало людьми. За все должен кто-то понести ответственность. Тот, кто организует. Представляете, как собрать 500 человек? Ты десять человек не соберешь. Мы с друзьями не можем собраться вчетвером-впятером.

Нужно провести агитацию, чтобы собрать 500 человек. Я сам не знаю. Чтобы собрать людей на субботник, вывешивают объявление в подъезде. Кто-то же это делает», – сказал боец ММА Иван Штырков.

29 октября группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы и устроила погромы, предварительный ущерб оценивается в 285 миллионов рублей.

Хабиб призвал помиловать участников беспорядков в аэропорту Дагестана. Но не все бойцы согласны

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6 комментариев

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Назар Игорь
Имамы всей России выступили с призывом не наказывать расшалившихся дагестанских недорослей. Почти 300 миллионов убытков за разгром аэропорта оплатит остальная Россия, а что такое моральный ущерб, испуг и слëзы детей в автобусах где били стëкла это пустяки. Понять и простить.
И ведь простят.
+5
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Satvaldino
ВВ же сказал, что организаторы были из Украины. Или мы не верим словам В?!
+3
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Мага осторожный
Это в центральной России сложно толпу собрать, а в Дагестане сильно стадное чувство, они быстро в отару сбиваются
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seppblatter@mail.ru
Участников уже отправили в Еврейский АО для традиционного избиения сыном губернатора?
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