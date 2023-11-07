Официально: реванш Илича и Шлеменко состоится 15 декабря

Теги Александр Шлеменко RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко и Александр Илич подерутся 15 декабря.

Поединок возглавит турнир RCC 17, который состоится в Екатеринбурге. Напомним, летом 2022 года бойцы Шлеменко и Илич встречались в клетке, тогда серб победил техническим нокаутом в первом раунде.

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