Официально: реванш Илича и Шлеменко состоится 15 декабря

Александр Шлеменко и Александр Илич подерутся 15 декабря.

Поединок возглавит турнир 17, который состоится в Екатеринбурге. Напомним, летом 2022 года бойцы Шлеменко и Илич встречались в клетке, тогда серб победил техническим нокаутом в первом раунде.

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