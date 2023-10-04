Менеджер Бивола – о бое с Бетербиевым: «Если Смит не захочет, есть план подраться с Бетербиевым в январе 2024-го»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

В команде Дмитрия Бивола допустили, что бой с Бетербиевым состоится в 2024 году.

«Дима хочет этого боя, я это могу уверенно и четко сказать. Дима даже сказал: «Давай сразу на декабрь», хотя это было неразумно.

Мы не склонялись к этому, потому что у него с ноября простой и выходить на один из самых сложных боев в его жизни… Нужен был какой-то промежуточный бой.

Сейчас только в январе будет бой у Бетербиева, поэтому мы пока эту историю откладываем. Я даже пытался предложить вариант: мол, может быть, Каллум Смит не сильно хочет драться с Бетербиевым.

Каллум Смит с Matchroom Boxing, то есть в принципе договориться мы можем. Если Каллум Смит прям не сильно хочет, то бой Бивол – Бетербиев реализуем в январе. Пока я не получил позитивный отзыв, но я это не исключаю», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Александр Беленький: «Реванш Канело и Бивола никогда не состоится. Сауль понимает, что ему ничего не светит»

Тренер Бивола: «Канело – самолюбивый. Поражение от Бивола грызет его изнутри»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий