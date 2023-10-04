Менеджер Бивола – о бое с Бетербиевым: «Если Смит не захочет, есть план подраться с Бетербиевым в январе 2024-го»
В команде Дмитрия Бивола допустили, что бой с Бетербиевым состоится в 2024 году.
«Дима хочет этого боя, я это могу уверенно и четко сказать. Дима даже сказал: «Давай сразу на декабрь», хотя это было неразумно.
Мы не склонялись к этому, потому что у него с ноября простой и выходить на один из самых сложных боев в его жизни… Нужен был какой-то промежуточный бой.
Сейчас только в январе будет бой у Бетербиева, поэтому мы пока эту историю откладываем. Я даже пытался предложить вариант: мол, может быть, Каллум Смит не сильно хочет драться с Бетербиевым.
Каллум Смит с Matchroom Boxing, то есть в принципе договориться мы можем. Если Каллум Смит прям не сильно хочет, то бой Бивол – Бетербиев реализуем в январе. Пока я не получил позитивный отзыв, но я это не исключаю», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.
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