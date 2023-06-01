Артур Бетербиев: «Команда Бивола предлагала подраться после Рамадана. Я согласился, но они куда‑то потерялись»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев был готов подраться с Дмитрием Биволом спустя всего месяц после Рамадана.

«Где‑то через месяц после боя [с Энтони Ярдом] со мной связались промоутеры и рассказали о предложенной той стороной дате, которая мне очень неудобна.

Это было примерно через месяц после Рамадана. Как я понял, мне специально дали такие условия. Может, думали, что я откажусь. Я в Рамадан не тренируюсь.

И мне за 5–6 недель нужно было бы подготовиться, это сложные условия. Но и при этом я сказал: «Вперед».

Только куда‑то они потерялись… Их же сторона выходила с предложением», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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2 комментария

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Said Saidov
Сильный ход со стороны Батера👍🏻 надеюсь бой состоится. Но выиграет скорее всего Бивол. Уж больно он умный боксёр. Если конечно не попадёт под жесточайший удар. Помню он как то спасся с гонгом только. Так что тут 70/30 в пользу Бивола думаю.
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