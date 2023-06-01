Артур Бетербиев: «Команда Бивола предлагала подраться после Рамадана. Я согласился, но они куда‑то потерялись»
Артур Бетербиев был готов подраться с Дмитрием Биволом спустя всего месяц после Рамадана.
«Где‑то через месяц после боя [с Энтони Ярдом] со мной связались промоутеры и рассказали о предложенной той стороной дате, которая мне очень неудобна.
Это было примерно через месяц после Рамадана. Как я понял, мне специально дали такие условия. Может, думали, что я откажусь. Я в Рамадан не тренируюсь.
И мне за 5–6 недель нужно было бы подготовиться, это сложные условия. Но и при этом я сказал: «Вперед».
Только куда‑то они потерялись… Их же сторона выходила с предложением», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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