Артур Бетербиев: «Команда Бивола предлагала подраться после Рамадана. Я согласился, но они куда‑то потерялись»

Артур Бетербиев был готов подраться с Дмитрием Биволом спустя всего месяц после Рамадана.

«Где‑то через месяц после боя [с ] со мной связались промоутеры и рассказали о предложенной той стороной дате, которая мне очень неудобна.

Это было примерно через месяц после Рамадана. Как я понял, мне специально дали такие условия. Может, думали, что я откажусь. Я в Рамадан не тренируюсь.

И мне за 5–6 недель нужно было бы подготовиться, это сложные условия. Но и при этом я сказал: «Вперед».

Только куда‑то они потерялись… Их же сторона выходила с предложением», – сказал чемпион мира по боксу .

Бой Бетербиева и Бивола – мечта об абсолютном российском чемпионе. Его проведение реально?

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