Тренер Спенса объявил, что Эррол активировал пункт о реванше с Кроуфордом

Эррол Спенс активировал опцию о проведении реванша против Теренса Кроуфорда.

Об этом сообщил тренер Кроуфорда Брайан Макинтайр. Напомним, что в июле 2023 года Теренс нокаутировал в 9-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

«Эррол активировал опцию о реванше. Надеюсь, бой пройдет до конца 2023 года», – сказал Макинтайр.

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