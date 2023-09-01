Тренер Спенса объявил, что Эррол активировал пункт о реванше с Кроуфордом

Теги полусредний вес Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс активировал опцию о проведении реванша против Теренса Кроуфорда.

Об этом сообщил тренер Кроуфорда Брайан Макинтайр. Напомним, что в июле 2023 года Теренс нокаутировал Спенса в 9-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

«Эррол активировал опцию о реванше. Надеюсь, бой пройдет до конца 2023 года», – сказал Макинтайр.

Теренс Кроуфорд: «Бой с Канело – это возможность показать мое величие. Я поднимусь во второй средний вес ради этого»

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4 комментария

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Lynx.DP
Ответ <~Inter~>
Вообще желательно, чтобы бой прошел в начале 23 года и тогда Теренс сможет во второй половине года можно провести бой против Чарло или Канело
В начале 23года этот бой ни как не может пройти.
+11
-1
+10
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Rjcnbr
Если ещё и до конца 23 года, то тут вообще отрицательные шансы у Спенса
+1
0
+1
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<~Inter~>
Вообще желательно, чтобы бой прошел в начале 23 года и тогда Теренс сможет во второй половине года можно провести бой против Чарло или Канело
+2
-1
+1
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<~Inter~>
Ответ Lynx.DP
В начале 23года этот бой ни как не может пройти.
лол. хотел 24 написать
0
0
0
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