Цзю хочет драться с Кроуфордом и Канело: «Эти ребята – лучшие бойцы pound-for-pound»
Тимофей Цзю заявил, что планирует подняться в средний вес.
«Не собираюсь долго задерживаться в первом среднем весе. Может быть, в течение следующего года или около того я перейду в средний.
Я уважаю Кроуфорда. Думаю, что Теренс и Сауль Альварес – лучшие бойцы pound-for-pound. Так что да, эти бои определяют наследие, придется поставить на карту все. Поживем – увидим.
Помню, как в свое время наблюдал за Геннадием Головкиным, за его разрушительным этапом карьеры. И мне казалось, что никто не сможет сравниться с ним в этом плане.
Именно этого я и добиваюсь – разрушительного стиля. Даже контрпанчер будет думать: «Как я смогу справиться с таким человеком?» – сказал чемпион WBO по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю.
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