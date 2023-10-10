Цзю хочет драться с Кроуфордом и Канело: «Эти ребята – лучшие бойцы pound-for-pound»

Теги Геннадий Головкин Тимофей Цзю Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что планирует подняться в средний вес.

«Не собираюсь долго задерживаться в первом среднем весе. Может быть, в течение следующего года или около того я перейду в средний.

Я уважаю Кроуфорда. Думаю, что Теренс и Сауль Альварес – лучшие бойцы pound-for-pound. Так что да, эти бои определяют наследие, придется поставить на карту все. Поживем – увидим.

Помню, как в свое время наблюдал за Геннадием Головкиным, за его разрушительным этапом карьеры. И мне казалось, что никто не сможет сравниться с ним в этом плане.

Именно этого я и добиваюсь – разрушительного стиля. Даже контрпанчер будет думать: «Как я смогу справиться с таким человеком?» – сказал чемпион WBO по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю.

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