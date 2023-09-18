Иван Штырков: «При Ельцине я вообще не понимал, что происходит. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас»

Теги Борис Ельцин MMA Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков поделился мнением о первом президенте России Борисе Ельцине.

«Я вообще не переношу на дух политику. Она мне не близка. Вот как к нему отношусь. Особо за его жизнью я не следил, не читал про него книги. Знаю, что он первый президент России. Когда я при нем жил, я вообще ничего не понимал из того, что происходило. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас.

Что тут сказать? Если всему этому виной его правление, тогда у меня к нему не очень хорошее отношение. Но это нужно разбираться и штудировать литературу. Как личность, я его не знаю. Говорят, что он пил. Кто-то считает, что благодаря нему у нас появилась свобода, рынок, капиталистические отношения. Кому-то в его правление было хорошо, а кому-то плохо. Сложно однозначно ответить», – признался боец MMA Иван Штырков.

Напомним, что Борис Ельцин был президентом Российской Федерации с 25 декабря 1991 по 31 декабря 1999 года.

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12 комментариев

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Oleg Olegov
При Ельцине как раз все было стабильно и понятно- пришёл со школы, пообедал, сделал уроки, посмотрел Зов Джунглей, пошёл играть с друзьями в Блэйда за гаражами.
А сейчас работать надо, ходить че то куда то(
+17
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+17
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Sobachkin
Ответ Oleg Olegov
При Ельцине как раз все было стабильно и понятно- пришёл со школы, пообедал, сделал уроки, посмотрел Зов Джунглей, пошёл играть с друзьями в Блэйда за гаражами. А сейчас работать надо, ходить че то куда то(
А теперь после 15.00 пропаганда до ночи, а не Звёздный час для детей
+13
-2
+11
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Илья
главное понимать с какой стороны забор придерживать.
+4
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Бацька
Как по мне, самые золотые времена в постсоветский период были в промежутке 2006-2010 годы. Прям вот лично мне отлично жилось).
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Любитель побеждать
35 лет, мой ровесник. При Ельцине понимать это должны были наши родители, а Ельцин ушел когда нам по 11 лет было🤪, чего там понимать-то? Или в песочнице какие-то проблемы были у него?
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Sobachkin
А сейчас как хорошо.... прям сказка! Зарплаты выросли, все страны с нами сотрудничают....Хотя этот присобленец нашёл нишу
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leon01
Прошли годы, жопа похорошела и приосанилась
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Футболшоу
Ответ Бацька
Как по мне, самые золотые времена в постсоветский период были в промежутке 2006-2010 годы. Прям вот лично мне отлично жилось).
так и было, многие вспоминают то время. Но мне кажется, что до 2012
+1
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Bartez1986
сейчас то все-понятно, да. тишь да гладь
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-2
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Олег Акимов
Сейчас у Вани всё просто - забор поднимаешь, бандюков обслуживаешь и ты в шоколаде
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Вася Енотов
Заметил, что про то как ужасно жилось в девяностые в основном любят пофилософствовать те, кто тогда пешком под стол ходил)).Самые крутые знатоки того времени)
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Любитель побеждать
Ответ Футболшоу
так и было, многие вспоминают то время. Но мне кажется, что до 2012
А потом двойник захватил власть!
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