Иван Штырков: «При Ельцине я вообще не понимал, что происходит. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас»

Иван Штырков поделился мнением о первом президенте России Борисе Ельцине.

«Я вообще не переношу на дух политику. Она мне не близка. Вот как к нему отношусь. Особо за его жизнью я не следил, не читал про него книги. Знаю, что он первый президент России. Когда я при нем жил, я вообще ничего не понимал из того, что происходило. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас.

Что тут сказать? Если всему этому виной его правление, тогда у меня к нему не очень хорошее отношение. Но это нужно разбираться и штудировать литературу. Как личность, я его не знаю. Говорят, что он пил. Кто-то считает, что благодаря нему у нас появилась свобода, рынок, капиталистические отношения. Кому-то в его правление было хорошо, а кому-то плохо. Сложно однозначно ответить», – признался боец MMA Иван Штырков.

Напомним, что Борис Ельцин был президентом Российской Федерации с 25 декабря 1991 по 31 декабря 1999 года.

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