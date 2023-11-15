«Я человек слова». Соннен набил татуировку с изображением Сильвы

Чейл Соннен набил татуировку с изображением Андерсона Сильвы.

«Я человек слова», – написал в соцсетях, поделившись фотографией из тату-салона.

Бойцы дважды встречались внутри октагона. В августе-2010 победил болевым приемом в пятом раунде, а через два года – нокаутом во втором.

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