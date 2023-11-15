«Я человек слова». Соннен набил татуировку с изображением Сильвы
Чейл Соннен набил татуировку с изображением Андерсона Сильвы.
«Я человек слова», – написал Соннен в соцсетях, поделившись фотографией из тату-салона.
Бойцы дважды встречались внутри октагона. В августе-2010 Сильва победил болевым приемом в пятом раунде, а через два года – нокаутом во втором.
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