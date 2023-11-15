«Я человек слова». Соннен набил татуировку с изображением Сильвы

Теги UFC Андерсон Сильва MMA Чейл Соннен Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен набил татуировку с изображением Андерсона Сильвы.

«Я человек слова», – написал Соннен в соцсетях, поделившись фотографией из тату-салона.

Бойцы дважды встречались внутри октагона. В августе-2010 Сильва победил болевым приемом в пятом раунде, а через два года – нокаутом во втором.

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2 комментария

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Андерлехт Брюггевич
интересно, когда он пообещал ему набить тату?)
и при каких обстоятельствах
+4
0
+4
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Tpy6kaMerlina
Главное, что по лицу Соннена видно, что человек доволен своим решением. Практически счастлив.
0
0
0
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