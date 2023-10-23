Соннен – об остановке боя Анкалаева и Уокера: «Рефери должен был дисквалифицировать Магомеда»

Чейл Соннен высказался об остановке боя Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера.

«Врач задал стандартный вопрос и принял решение, ссылаясь на ответ. Настоящую ошибку в данной ситуации допустил рефери боя, потому что он должен был дисквалифицировать .

Объясните мне, в чем заключается ошибка врача? Каждый доктор задает один и тот же вопрос: «Ты понимаешь, где находишься?» Все было сделано правильно», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Почему Яна дисквалифицировали за удар коленом, а бой Анкалаева аннулировали?

«Кто-нибудь, ударьте врача по яйцам и спросите, где он находится». В UFC пожар из-за сорванного боя Анкалаева