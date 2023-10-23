Соннен – об остановке боя Анкалаева и Уокера: «Рефери должен был дисквалифицировать Магомеда»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен высказался об остановке боя Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера.

«Врач задал стандартный вопрос и принял решение, ссылаясь на ответ. Настоящую ошибку в данной ситуации допустил рефери боя, потому что он должен был дисквалифицировать Анкалаева.

Объясните мне, в чем заключается ошибка врача? Каждый доктор задает один и тот же вопрос: «Ты понимаешь, где находишься?» Все было сделано правильно», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

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2 комментария

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Костя Кот
понятное дело где. в пустыне.
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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