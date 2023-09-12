Андерсон Сильва – Адесанье: «Больше никогда не сравнивай меня с собой. Я командую этим дерьмом»

Теги UFC Андерсон Сильва MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья контент Бокс/MMA/UFC

Андерсон Сильва отреагировал на потерю Исраэлем Адесаньей чемпионского пояса.

«Я отвечаю за это дерьмо. Никогда больше не открывай свой рот, сравнивая меня с собой. Ты понял меня? Я командую этим дерьмом», – написал Сильва в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

10 сентября Адесанья проиграл Шону Стрикленду единогласным решением судей, лишившись титула чемпиона UFC в среднем весе.

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5 комментариев

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заратустра-будрайтис
Паук кашасы перепил штоле
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sanek maloi
По пьяни с расстройства походу написал)
+2
0
+2
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Bdv68
Дерьмодемон отаке.
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0
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Дмитрий Медведев
Паук ставил по прогнозу Дрейка видимо!
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-1
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Ват-сон
я написал и тут же удалил комментарий
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