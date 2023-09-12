Андерсон Сильва – Адесанье: «Больше никогда не сравнивай меня с собой. Я командую этим дерьмом»

Андерсон Сильва отреагировал на потерю Исраэлем Адесаньей чемпионского пояса.

«Я отвечаю за это дерьмо. Никогда больше не открывай свой рот, сравнивая меня с собой. Ты понял меня? Я командую этим дерьмом», – написал в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

10 сентября проиграл единогласным решением судей, лишившись титула чемпиона в среднем весе.

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