Чейл Соннен: «Джонс согласился на поединок против Павловича, когда обсуждался его бой с Миочичем. Он никого не боится»
Чейл Соннен заявил, что Джон Джонс был готов драться против Сергея Павловича.
«Я расскажу вам кое-что: UFC не верили, что уговорят Стипе Миочича, и поэтому обсуждали с Джонсом бой против Павловича. Его спрашивали об этом за кулисами и он сразу сказал: «Да». Это говорит о том, что он никого не боится. Я не очень люблю Джона, но рассказываю эту историю. Люди лгут, когда обвиняют Джона в трусости.
«Джон дерется за деньги. У него их недостаточно, чтобы уйти на пенсию. Я не говорю, что это плохо. У него недостаточно денег, чтобы уйти на пенсию. Так что нет, нет никаких сомнений, что он еще будет драться», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.
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Что-то типа Мейвезера, которого либо любили, либо ненавидели. И обвиняли в трусости, когда он побил больше всех чемпионов мира в истории бокса. А некоторые легенды из числа залы славы и 5-7 не побили.
Вот у Джонса тоже самое - больше всех титульников, больше всех побитых чемпионов, а он до сих пор кого-то боится. Хотя кого можно бояться после 2 боев с Кормье - непонятно.
Что деревянный Нганну со своей переоцененной мощью, что Павлович с выносливостью на 1 раунд более легкие соперники для Джонса, чем универсал Стипе
А вообще смешно звучит «он испугался Павловича и будет драться с Миочичем», бгг. 99,9% бойцов мечтают в принципе до такого уровня дорасти, чтобы выбирать себе бойцов для защиты титула. А тут человек, у которого их 15)
Чушь собачья!