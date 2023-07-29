Чейл Соннен: «Джонс согласился на поединок против Павловича, когда обсуждался его бой с Миочичем. Он никого не боится»

Чейл Соннен заявил, что Джон Джонс был готов драться против Сергея Павловича.

«Я расскажу вам кое-что: UFC не верили, что уговорят Стипе Миочича, и поэтому обсуждали с Джонсом бой против Павловича. Его спрашивали об этом за кулисами и он сразу сказал: «Да». Это говорит о том, что он никого не боится. Я не очень люблю Джона, но рассказываю эту историю. Люди лгут, когда обвиняют Джона в трусости.

«Джон дерется за деньги. У него их недостаточно, чтобы уйти на пенсию. Я не говорю, что это плохо. У него недостаточно денег, чтобы уйти на пенсию. Так что нет, нет никаких сомнений, что он еще будет драться», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.

Менеджер Павловича: «Павлович еще может подраться с Джонсом. Серега будет страховать их поединок с Миочичем»

Миочич – о долгих переговорах с Джонсом: «Люди не понимают, что не все зависит от меня. Я просил еще несколько недель, но пришлось соглашаться»