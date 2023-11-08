Титульный поединок между Волкановски и Топурией пройдет 18 февраля
Стала известна дата проведения боя Алекса Волкановски и Илии Топурии.
Поединок пройдет 18 февраля и возглавит UFC 298. Место проведения турнира будет объявлено позже.
Волкановски владеет чемпионским поясом в полулегком весе. В этом году он дрался трижды: нокаутировал Яира Родригеса и проиграл Исламу Махачеву в двух поединках за титул в легком весе.
Топурия в июне выиграл у Джоша Эмметта. Он идет на серии из шести побед в UFC.
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