Титульный поединок между Волкановски и Топурией пройдет 18 февраля

Стала известна дата проведения боя Алекса Волкановски и Илии Топурии.

Поединок пройдет 18 февраля и возглавит UFC 298. Место проведения турнира будет объявлено позже.

владеет чемпионским поясом в полулегком весе. В этом году он дрался трижды: нокаутировал и проиграл в двух поединках за титул в легком весе.

в июне выиграл у . Он идет на серии из шести побед в .

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