Мовсар Евлоев: «Я – самый страшный кошмар Топурии. Он избегает меня»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев рассказал о желании провести бой с Илией Топурией.

«Мой идеальный соперник? Александр Волкановски. Но я здесь, чтобы отрывать головы на пути к чемпионскому поясу.

Я – самый страшный кошмар Топурии! Кажется, он избегает меня», – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.

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4 комментария

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SGambler
Видели мы какой ты отрывальщик голов, 7 боев в UFC, 7 унылых решений, одно даже раздельное, видимо не до конца оторвал. Топурия сейчас почти в шаге от титульника, зачем ему щас бой с бойцом ниже себя в рейтинге.
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Ебздрогыч
Бедная Кэти Топурия! Чем она провинилась перед этим крепышом?
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Oleg Where
Топурия с Волком будет биться, проснись Мовсар, нужно другого вызывать. Подпортил себе динамику травмой.
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as009595@icloud.com
Ответ Ебздрогыч
Бедная Кэти Топурия! Чем она провинилась перед этим крепышом?
Кэти как раз таки крепкая, непонятно кто в этой ситуации крепыш и малыш)))
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