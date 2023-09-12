Мовсар Евлоев: «Я – самый страшный кошмар Топурии. Он избегает меня»
Мовсар Евлоев рассказал о желании провести бой с Илией Топурией.
«Мой идеальный соперник? Александр Волкановски. Но я здесь, чтобы отрывать головы на пути к чемпионскому поясу.
Я – самый страшный кошмар Топурии! Кажется, он избегает меня», – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.
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