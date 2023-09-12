Мовсар Евлоев: «Я – самый страшный кошмар Топурии. Он избегает меня»

Мовсар Евлоев рассказал о желании провести бой с Илией Топурией.

«Мой идеальный соперник? . Но я здесь, чтобы отрывать головы на пути к чемпионскому поясу.

Я – самый страшный кошмар ! Кажется, он избегает меня», – написал в соцсетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев попросил UFC дать ему бой: «Чего вы ждете?»

Мовсар Евлоев поднялся на девятую позицию в рейтинге полулегковесов UFC

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