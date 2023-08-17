Порье хочет завершить трилогию с Гейджи: «Давайте сделаем это в Новом Орлеане»

Дастин Порье рассказал о желании провести третий бой с Джастином Гейджи.

«Мне необходимо как можно скорее вернуться. Счет 1:1, давайте организуем третий бой в Новом Орлеане.

Я уже дрался на его территории, пусть трилогия завершится у меня дома», – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

Первый поединок между бойцами состоялся в апреле-2018. Тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

В июле Гейджи нокаутировал Порье в главном событии UFC 291.

Гейджи назвал причину победы над Порье: «Дастин вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет»

Порье – о проигрыше Гейджи: «Это отстой. Он поймал меня, но я чувствую, что лучше Джастина»