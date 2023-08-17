Порье хочет завершить трилогию с Гейджи: «Давайте сделаем это в Новом Орлеане»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье рассказал о желании провести третий бой с Джастином Гейджи.

«Мне необходимо как можно скорее вернуться. Счет 1:1, давайте организуем третий бой в Новом Орлеане.

Я уже дрался на его территории, пусть трилогия завершится у меня дома», – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

Первый поединок между бойцами состоялся в апреле-2018. Тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

В июле Гейджи нокаутировал Порье в главном событии UFC 291.

Гейджи назвал причину победы над Порье: «Дастин вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет»

Порье – о проигрыше Гейджи: «Это отстой. Он поймал меня, но я чувствую, что лучше Джастина»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий