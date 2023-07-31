«Дети, простите, но теперь вам придется ходить в обычную школу». Масвидаль проиграл $100 тысяч на поражении Порье

Масвидаль проиграл $100 тысяч, поставив на победу Порье в поединке с Гейджи.

«Классный бой. Я чувствовал, что Порье диктует свои условия. Он перебил Гейджи в первом раунде. А потом случилось то, что мы все видели. Джастин поймал его идеальным ударом в голову. Так бывает.

Порье был в лучшей форме в своей жизни, мы тренировались вместе, поэтому я хотел, чтобы он победил. Я сделал ставку, которую не стоило делать. Я выложил $100 тысяч на победу Дастина. Мне больно. Я хотел, чтобы мой мальчик взял этот пояс.

Дети, простите, но теперь вам придется ходить в обычную школу», – признался экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

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