Порье предлагали заменить Оливейру в поединке с Махачевым: «Я сразу же согласился. Был уверен, что все сложится»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье рассказал, что был готов заменить Оливейру в поединке с Махачевым.

«Мне позвонили за 11-12 дней до турнира. Я как раз прилетел в Южную Флориду, у меня там есть квартира – планировал остаться на пять дней, потренироваться со своей командой. Давно не видел парней.

Возвращаюсь в квартиру, только решил распаковать вещи, как получил звонок. Это был Хантер Кемпбелл. Я сразу же ответил, что согласен драться. Сказал: «Вот это совпадение. Я как раз во Флориде, вся моя команда здесь, тренеры в городе». Он спросил меня насчет веса – я пообещал, что никаких проблем не будет.

Я был уверен, что все сложится. Хантер попросил немного подождать. Какое-то время было молчание, а потом посыпались новости о том, что на коротком уведомлении выйдет Алекс Волкановски», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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2 комментария

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artem klishin
если бы прилетел второй хай-кик в голову за год, это было бы печально для Порье
+2
-1
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Pavel Nikolaev
Порье почуял запах чека. Так он уже не в топ 5 даже
+1
-1
0
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