Порье – о проигрыше Гейджи: «Это отстой. Он поймал меня, но я чувствую, что лучше Джастина»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что считает себя лучше Джастина Гейджи.

«У меня сердце разрывается, проигрывать – отстой. Я был в отличной форме, много работал, а меня побили.

Чувствую, что лучше Джастина как боец. Он попал по мне хорошим ударом, Гейджи все прекрасно подготовил, а я стал жертвой отличного исполнения.

Но я чувствовал себя хорошо, ощущал превосходство, но проиграл. Это больно, но таковы бои. Что поделаешь?» – сказал топовый легковес UFC Дастин Порье.

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3 комментария

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Анатолий Magicbrain
Дастин, я тебе больше скажу: я внутри чувствую, что сильнее и тебя и Гейджи. Пока в клетку не выйду, моя уверенность будет только крепнуть!)
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