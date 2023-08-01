Порье – о проигрыше Гейджи: «Это отстой. Он поймал меня, но я чувствую, что лучше Джастина»

Дастин Порье заявил, что считает себя лучше Джастина Гейджи.

«У меня сердце разрывается, проигрывать – отстой. Я был в отличной форме, много работал, а меня побили.

Чувствую, что лучше как боец. Он попал по мне хорошим ударом, Гейджи все прекрасно подготовил, а я стал жертвой отличного исполнения.

Но я чувствовал себя хорошо, ощущал превосходство, но проиграл. Это больно, но таковы бои. Что поделаешь?» – сказал топовый легковес UFC Дастин Порье.

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