Порье опроверг слухи, что завершит карьеру, если не получит титульник в легком весе

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье опроверг слухи о возможном завершении карьеры.

Фанат Порье в соцсетях попросил прокомментировать слухи, что Дастин может завершить карьеру, если ему не дадут титульный поединок в легком весе.

«Фейковые новости», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

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