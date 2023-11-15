Пэдди Пимблетт: «Бой с Фергюсоном – безвыигрышная ситуация для меня»

Пэдди Пимблетт высказался о поединке с Тони Фергюсоном.

«Этот поединок – безвыигрышная ситуация для меня. И мне плевать, что говорят другие. Из этого боя невозможно выйти победителем. Тони идет на серии из шести поражений. Если я выиграю, то люди будут говорить: «Это же Фергюсон, он давно должен был закончить карьеру».

А если я каким-то чудом проиграю, то все скажут: «Ты даже Фергюсона не смог победить». Да, это безвыигрышная ситуация, но я не отказываюсь от боев и принимаю любые вызовы», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Поединок между Пимблеттом и состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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