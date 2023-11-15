Пэдди Пимблетт: «Бой с Фергюсоном – безвыигрышная ситуация для меня»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт высказался о поединке с Тони Фергюсоном.

«Этот поединок – безвыигрышная ситуация для меня. И мне плевать, что говорят другие. Из этого боя невозможно выйти победителем. Тони идет на серии из шести поражений. Если я выиграю, то люди будут говорить: «Это же Фергюсон, он давно должен был закончить карьеру».

А если я каким-то чудом проиграю, то все скажут: «Ты даже Фергюсона не смог победить». Да, это безвыигрышная ситуация, но я не отказываюсь от боев и принимаю любые вызовы», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Пимблетт будет нокаутирован». Фергюсон готовится к следующему бою под руководством сверхмарафонца Гоггинса

Мокаев – о бое Фергюсона и Пимблетта: «У Тони есть шансы. Пэдди могут побить даже бойцы легчайшего веса»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий