О’Мэлли – о бое Пимблетта и Фергюсона: «Это луз-луз для Пэдди»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Шон О'Мэлли Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли раскритиковал бой Пэдди Пимблетта и Тони Фергюсона.

«Первая реакция: «Черт возьми, это луз-луз для Пэдди». Если он победит гребанного Тони Фергюсона, то не получит никакой похвалы, потому что тот идет на серии из шести поражений.

Пэдди получит победу над парнем, которого должен проходить, но это опасный бой. Это не такой уж простой бой. Это будет тяжело.

У Тони есть все шансы победить. А если Пэдди проиграет... То есть он проиграет Ти-Фергу, но это все еще тот Ти-Ферг?» – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, бой Пэдди Пимблетта и Тони Фергюсона состоится на турнире UFC 296 в декабре 2023 года.

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