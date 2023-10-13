Мокаев – о бое Фергюсона и Пимблетта: «У Тони есть шансы. Пэдди могут побить даже бойцы легчайшего веса»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев высказался о бое между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом.

«Да, у Фергюсона есть шансы на победу. Тони не лыком шит. И Пимблетт свой последний поединок проиграл Джареду Гордону. У Фергюсона есть шанс. Конечно, его списали со счетов, но не нужно ничего особенного, чтобы победить Пимблетта.

Даже бойцы из полулегкого и легчайшего веса могут у него выигрывать. Мы с одного города. Я знаю, что в нем нет ничего такого», – сказал боец UFC Мухаммад Мокаев.

Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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6 комментариев

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Никита Михайловский
Ответ Rocco777
Нынешний Тони наврятли победит молодого Пимблета. Будь это 5-6 лет назад поставил бы на Тони
Тони из 2016-2018 совершил бы убийство Шэгги в прямом эфире
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Rocco777
Нынешний Тони наврятли победит молодого Пимблета. Будь это 5-6 лет назад поставил бы на Тони
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sanek maloi
Старого Льва подписали на этот бой, чтобы прокачать на имени якобы проспекта нулевого Пимбета. Тони не остановится, лучше пусть в гасе выступает хотя бы за жирный чек, чем на каких нибудь голых кулаках в бар наклс, где может стать овощем.( Кукуй все равно не остановится, походу до инвалидности.(((
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Tpy6kaMerlina
Только не по судейским запискам. Даже если Тони будет доминировать 4 из 5 минут каждого раунда, пышечка забёрет бой. Проверенно.
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Серега Антонов
У Тони мало шансов, но было бы не плохо чтоб он своими локоточками личико Плющенко подкрасил.
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Rocco777
Ответ Никита Михайловский
Тони из 2016-2018 совершил бы убийство Шэгги в прямом эфире
согласен
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