Мокаев – о бое Фергюсона и Пимблетта: «У Тони есть шансы. Пэдди могут побить даже бойцы легчайшего веса»

Мухаммад Мокаев высказался о бое между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом.

«Да, у Фергюсона есть шансы на победу. Тони не лыком шит. И Пимблетт свой последний поединок проиграл Джареду Гордону. У Фергюсона есть шанс. Конечно, его списали со счетов, но не нужно ничего особенного, чтобы победить Пимблетта.

Даже бойцы из полулегкого и легчайшего веса могут у него выигрывать. Мы с одного города. Я знаю, что в нем нет ничего такого», – сказал боец UFC Мухаммад Мокаев.

Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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