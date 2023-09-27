Пимблетт – о поединке с Фергюсоном: «С нетерпением жду возможности устроить шоу»

Пэдди Пимблетт прокомментировал анонс поединка с Тони Фергюсоном.

«Это официально! В декабре я подерусь с легендой UFC Тони Фергюсоном. Пэдди возвращается. С нетерпением жду возможности устроить шоу.

В прошлый раз мне не удалось порадовать вас – надеюсь, в этот раз не будет никаких травм», – написал в соцсетях легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

Пимблетт отреагировал на вызов Логана Пола: «Люди говорят обо мне, хотя меня даже нет в рейтингах»

Пэдди Пимблетт: «Хочу подраться до конца года. Когда я вернусь, все снова будут лизать мою жопу»