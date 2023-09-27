Пимблетт – о поединке с Фергюсоном: «С нетерпением жду возможности устроить шоу»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт прокомментировал анонс поединка с Тони Фергюсоном.

«Это официально! В декабре я подерусь с легендой UFC Тони Фергюсоном. Пэдди возвращается. С нетерпением жду возможности устроить шоу.

В прошлый раз мне не удалось порадовать вас – надеюсь, в этот раз не будет никаких травм», – написал в соцсетях легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Поединок между Пимблеттом и Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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5 комментариев

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Sobachkin
Тони: Чемпионское дер.....мо.... иду за титулом!!! А если серьёзно, то если Тони отлетит от него, надо заканчивать... принудительно решением Даны
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oka79410
как уже было сказано, надеюсь, тони закончит карьеру этого человека с дошираком вместо волос
+1
0
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Fuji69
Ответ Sobachkin
Тони: Чемпионское дер.....мо.... иду за титулом!!! А если серьёзно, то если Тони отлетит от него, надо заканчивать... принудительно решением Даны
Ты хоть бывших соперников этого клоуна Писблетта видел ? Раскручивают юфс в старушке Британии . С Дареном Тилом не получилось …
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Чигорин
Докатился Эль-Кукуй до боёв с такими... надеюсь, все щедрые подарки от судей Пимблетт уже получил ранее..
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факты про футбол
Жалко Фергюсона, возможно последний топовый бой по крайней мере по именам, дальше будет либо бои с пенсионерами или неопытными бойцами либо конец славной карьеры!
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