«Пимблетт будет нокаутирован». Фергюсон готовится к следующему бою под руководством сверхмарафонца Гоггинса

Тони Фергюсон готовится к поединку на UFC 296 под руководством Дэвида Гоггинса.

Кадрами с тренировок экс-временный чемпион UFC поделился в социальных сетях.

«Как говорит Дэвид: «Оставайтесь стойкими». Пимблетт будет нокаутирован», – подписал публикацию Фергюсон.

Гоггинс – американский сверхмарафонец и фитнес-инфлюенсер. В 2013 году он установил мировой рекорд, сделав более четырех тысяч подтягиваний за 17 часов.

Поединок между Фергюсоном и Падди Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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