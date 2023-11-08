«Пимблетт будет нокаутирован». Фергюсон готовится к следующему бою под руководством сверхмарафонца Гоггинса
Тони Фергюсон готовится к поединку на UFC 296 под руководством Дэвида Гоггинса.
Кадрами с тренировок экс-временный чемпион UFC поделился в социальных сетях.
«Как говорит Дэвид: «Оставайтесь стойкими». Пимблетт будет нокаутирован», – подписал публикацию Фергюсон.
Гоггинс – американский сверхмарафонец и фитнес-инфлюенсер. В 2013 году он установил мировой рекорд, сделав более четырех тысяч подтягиваний за 17 часов.
Поединок между Фергюсоном и Падди Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.
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