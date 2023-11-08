«Пимблетт будет нокаутирован». Фергюсон готовится к следующему бою под руководством сверхмарафонца Гоггинса

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон готовится к поединку на UFC 296 под руководством Дэвида Гоггинса.

Кадрами с тренировок экс-временный чемпион UFC поделился в социальных сетях.

«Как говорит Дэвид: «Оставайтесь стойкими». Пимблетт будет нокаутирован», – подписал публикацию Фергюсон.

Гоггинс – американский сверхмарафонец и фитнес-инфлюенсер. В 2013 году он установил мировой рекорд, сделав более четырех тысяч подтягиваний за 17 часов.

Поединок между Фергюсоном и Падди Пимблеттом состоится в рамках турнира UFC 296, который пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

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9 комментариев

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Руслан З.
Ну хоть не с тумбочкой готовиться, уже хорошо.
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leon01
Я не очень верю в Пимблетта, но в Фергюсона ещё меньше
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AVKU
Если возраст не сыграет против Тони, то Пимблетта он съест. Средний боец, распиаренный UFC для сбора денег с английской публики.
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green-white-blue
Свой прошлый бой Пимблетт проиграл в одну калитку, но его вытянули. Против него только нокаут или болевой, никаких судейских решений
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Fizkultprivet
Ответ AVKU
Если возраст не сыграет против Тони, то Пимблетта он съест. Средний боец, распиаренный UFC для сбора денег с английской публики.
Средний боец вполне может победить возрастного пробитого Фергюсона.
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Джавез Тилл
Ответ Fizkultprivet
У Фергюсона до Гэтжи было три поражения и с Петтисом тоже чуть не отлетел.
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