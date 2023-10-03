Фергюсон – о завершении карьеры: «Не думаю об этом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон высказался о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю об этом. Да, выходить в клетку нелегко – для этого нужно иметь яйца. Но я счастлив, что занимаюсь этим, и не хочу уходить на пенсию. У меня в голове никогда не было такой мысли.

Я соревнуюсь последние 35 лет – моя жизнь состоит из побед и поражений. А проигрывать я чертовски ненавижу. Не хочу быть неудачником – планирую запрыгнуть на свой велик и двигаться вперед», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон.

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6 комментариев

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leon01
А стоило бы…
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Juninho P.
врача,срочно позовите врача..
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as009595@icloud.com
Сколько можно
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Max Madov
Уже нечем думать к сожалению. Жалко мужика, вернее его семью.
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Артем
К сожалению народному любимчику Тони так наколотили по голове, что думать уже нечем)
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каток Третьяка
Ответ Juninho P.
врача,срочно позовите врача..
у него мозги отошли, тяжелая травма головы
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