Фергюсон – о завершении карьеры: «Не думаю об этом»

Тони Фергюсон высказался о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю об этом. Да, выходить в клетку нелегко – для этого нужно иметь яйца. Но я счастлив, что занимаюсь этим, и не хочу уходить на пенсию. У меня в голове никогда не было такой мысли.

Я соревнуюсь последние 35 лет – моя жизнь состоит из побед и поражений. А проигрывать я чертовски ненавижу. Не хочу быть неудачником – планирую запрыгнуть на свой велик и двигаться вперед», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон.

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