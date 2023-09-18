Иван Штырков: «Если я – Халк, то Минеев – Чудо-женщина»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков предположил, кем бы был Владимир Минеев во вселенной Marvel.

«Какой Минеев супергерой? Если я – Халк, то нужно брать вселенную Marvel. Напрашивается шутка. Чудо-женщина. Но это только шутка, если переходить на подколы. А так первое, что приходит в голову – Зеленый Фонарь. Минеев немного похож фактурой на Райана Рейнольдса, который играл Фонаря», – заявил боец MMA Иван Штырков.

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3 комментария

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Крыс Пол
Новая Мультивселенная от Вани
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Zakal
Главное в шутке конечно,что она смешная. А так сразу заметно ,что автор ее боец держатель заборов
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gosha7202@mail.ru
Главное все из Марвел, или нет…
Главное шутка смешная, или нет…
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