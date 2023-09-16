Глава RCC: «Штырков согласился на два боя против Минеева. Все зависит от Владимира»

Теги MMA Камил Гаджиев Владимир Минеев Иван Штырков RCC Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков согласился на два поединка с Владимиром Минеевым.

«Штырков свое согласие дал. Мы подтвердили. Со своей стороны мы неделю назад отправили контракт Камилу Гаджиеву, чтобы он показал его Минееву. Если всех все устроит, мы подпишем контракт на два поединка по правилам кикбоксинга на РЕН ТВ и по ММА в RCC.

Мы со своей стороны все сделали. Теперь мяч на стороне Минеева. Состоится бой или нет, зависит от него. Понятийно мы уже дали согласие», – заявил глава RCC Николай Клименко.

Напомним, что накануне Владимир Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга.

Иван Штырков в мае дебютировал в кикбоксинге поединком против Петра Романкевича. Бой прошел под эгидой RCC и закончился победой Штыркова в экстра-раунде.

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2 комментария

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Мага осторожный
Опять Вовку от СВО отвлекают
+2
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David Rigert
он не может. сказал же: "...у меня сво..."
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0
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